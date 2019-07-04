شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 3 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 3/ 7/ 2019 العديد من الأخبار الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها، الأهلي يتعادل مع المتحدة وديًا، أجيري يرفض إلغاء ودية المنتخب فى سبتمبر المقبل، جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح.

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

اختير الحارس محمد الشناوى نجم منتخبنا الوطنى، أفضل حارس مرمى فى مرحلة مجموعات، كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

أجيرى يرفض استبعاد عبد الله السعيد من التشكيل الأساسى

رفض خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إجراء تعديلات فى التشكيل فى مباراة دور الـ16 بالبطولة، بعدما اقترح عليه بعض معاونيه جلوس عبد الله السعيد على دكة البدلاء فى مباراة دور الـ16 على أن يدفع بوليد سليمان أساسيًا، متمسكًا بتثبيت التشكيل حتى يحقق الانسجام والانصهار بين لاعبى الفريق، لاسيما أن المباريات المقبلة لا تحتمل أى مخاطرة حيث سيخرج المهزوم مباشرة من البطولة.

هيدرسفيلد يبلغ الأهلى برفض بيع رمضان صبحى ويرحب بالإعارة

أبلغ مسئولو نادى هيدرسيفيلد نظرائهم فى النادى الأهلى برفض بيع رمضان صبحى فى الوقت الحالى، مرحبين فى الوقت ذاته بمفاوضات تجديد إعارته، بعد انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية شهر يونيو المنقضى.

جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم أن محمود عبد الرحيم "جنش" غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ.

مصطفى فتحى يشارك تدريجيًا فى تدريبات الزمالك بقبرص

شارك مصطفي فتحى، لاعب وسط الزمالك، فى المرا ن المسائي للفريق المقام على ملعب "براكليشا ليماسوس" خلال معسكر الإعداد المغلق فى قبرص، استعدادًا لاستئناف الدورى بعد بطولة أمم أفريقيا.

الزمالك يرحب برحيل خالد بوطيب فى الميركاتو الصيفى

رحب مسئولى نادى الزمالك، برحيل المهاجم الدولى المغربى خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تجدد إصابته فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المغربى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى. Advertisements

سموحة يطلب 3 لاعبين من الزمالك مقابل بيع أبو جبل

طلب مسئولو سموحة، 3 لاعبين من الزمالك مقابل حصول النادى الأبيض على خدمات محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى والمنتخب الوطنى، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة فى ظل بحث النادى الأبيض عن دعم صفوفه بحارس مرمى فى الموسم المقبل بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الزمالك الأساسى مع المنتخب الوطنى والتى جاءت عبارة عن قطع فى وتر أكيلس.

الأهلي يتعادل مع المتحدة سلبيا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف المباراة الودية التي جمعت الأهلي بنظيره المتحدة والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار تحضيرات الفريق الأحمر للمرحلة المقبلة.

صور.. الإعلاميون الأجانب والعرب والأفارقة فى ضيافة الأهلى

استقبل النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، بمقر الجزيرة وسائل الإعلام العربية والإفريقية والأجنبية، المتواجدة لتغطية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به "نادي القرن" على الصعيدين القاري والدولي، ونظرًا للعلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط النادي بجميع أندية القارة السمراء، ومن ثم جاءت خطوة استقبال الوفود الإعلامية المنوط بها تغطية أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في هذا التوقيت.

اتحاد الكرة: أى تأجيلات لكأس مصر يلغى المسابقة.. والوجوه الجديدة الحل

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن أى تأجيلات فى مواعيد كأس مصر يعني إلغاء المسابقة عن الموسم الجاري 2018 – 2019 ، وهناك عدة حلول لإقامة المسابقة.

أجيري يرفض إلغاء ودية المنتخب فى سبتمبر المقبل

رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطنى إلغاء ودية الفراعنة فى شهر سبتمبر المقبل و طلب تجهيز عرض للودية استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها حتى الآن بقطر.

المنتخب عن اختيار 4 لاعبين فى التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا : أفضل رد

كشف مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن اختيار 4 لاعبين من المنتخب فى التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا من قبل اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفضل رد للتأكيد على قوة المنتخب الوطني فى بطولة أمم أفريقيا.

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