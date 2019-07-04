شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكويت يتمسك بعبد الرازق لقيادة منتخب الشاطئية ويرفض عرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو الاتحاد الكويتي لكرة القدم باستمرار أحمد عبد الرازق فى منصب المدير الفني لمنتخب الكويت للكرة الشاطئية لمدة موسمين وعدم رحيله لتولي منصب مدرب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد استقر على تعيين جمال محمد على المدير الفني السابق لبترول و أسمنت أسيوط ، منصب مدير فني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة لقيادة الفراعنة استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا ، إلى جانب الإستعانة بأحمد عبد الرازق المدير الفني السابق لمنتخب الشاطئية فى منصب مدرب عام تحت قيادة جمال محمد على بالإضافة إلى أحمد أبوسريع مدرب ومصطفى لطفي مدير للمنتخب.

ويبحث مسئولو اتحاد الكرة المصري خلال الساعات المقبلة عن موقف أحمد عبد الرازق و معرفة موقفه النهائى من الاستمرار بمنتخب الكويت أو البقاء فى مصر .

احتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميا لأول مرة فى أخر تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى للعبة ، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول أفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصتيف الاتحاد الدولى للعبة.

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ويتولي خالد لطيف و محمد أبو الوفا عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف الإشراف على كرة القدم الشاطئية و كرة الصالات.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى أقيمت فى شرم الشيخ بمصر، بعد أن فاز على منتخب نيجيريا بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى أقيمت فى يناير الماضى وحصل منتخب مصر على المركز الثالث..

وأقيمت بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".