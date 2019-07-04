شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني الثالث ضمن قائمة الأكثر دقة فى التمريرات الصحيحة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل تواجد محمد النني لاعب منتخب مصر و أرسنال الإنجليزي فى المرتبة الثالثة كأكثر اللاعبين دقة فى التمرير الصحيح للكرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

اللاعبون الاكثر دقة في التمريرات :

بادو نداي - السنغال ٩٥.٣ %

ميشيل نجادجيو - الكاميرون ٩٢.٥ %

محمد النني ٩٠.٨ %

بوهلي مكوانازي - جنوب افريقيا ٩٠.٤ %

الأقوى هجوما

الجزائر ومالي - ٦ أهداف

مصر والسنغال ومدغشقر وكوت ديفوار - ٥ أهداف.

الأقوى دفاعا

مصر والمغرب والجزائر والكاميرون - لم تتلقي شباكهم أي أهداف

معدل التسديد في المباراة الواحدة

السنغال 17.3

مالي 14.7

المغرب 14

دقة التمريرات

الكاميرون ٨٦.٦ %

غينيا ٨٤.٨ %

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السنغال ٨٣.٩ %



هدافو البطولة

محمد صلاح و أحمد المحمدي و ساديو ماني - السنغال و أدام اوناس - الجزائر و سيدريك باكامبو - الكونغو الديمقراطية و إيمانويل اوكوي - اوغندا و

‏محمد ياتارا - غينيا و اندرياماهيتسينورو - مدغشقر و ‏ميشيل بوتي - بنين و ‏مايكل اولونجا - كينيا هدفين.



أفضل صناع الأهداف

فرانك كيسي - كوت ديفوار 3"

أيمن أشرف - مصر "2"

بابا رحمان - غانا " 2"

فاروق ميا - اوغندا "2"

موسى دومبيا - مالي "2"

معدل المراوغات في المباراة

اسماعيلا سار - السنغال 5.5

تريزيجيه 4

ساديو ماني 3.5

سفيان بوفال - المغرب 3.5

شوكويزي - نيجيريا (٣.٥.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

نجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن فى الأولى تاهل الفريق بـ٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.