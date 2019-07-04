شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى عرضا لتسويق حازم إمام عربياً فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو نادى الزمالك، عرضا من نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين، بتسويق حازم إمام الظهير الأيمن للفريق هذا الصيف فى أحد الدوريات العربية، وذلك فى تونس أو السعودية أو الكويت.

وقرر مسئولو الزمالك عرض تسويق حازم إمام فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على خالد جلال المدير الفنى للفريق، لاستطلاع رأيه حول رحيل اللاعب من عدمه قبل الرد فى عرض التسويق المعروض على إدارة القلعة البيضاء.

ويرغب مسئولو الزمالك فى تدعيم الجبهة اليمنى بظهير جديد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن الخطة التى وضعتها إدارة النادى الأبيض بشأن دعم عددا من المراكز بالفريق بداية من حراسة المرمى لخط الهجوم.