7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 3/ 7/ 2019 العديد من الأخبار الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها، الأهلي يتعادل مع المتحدة وديًا، أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات، عواد فى منزل مرتضى منصور.. فهل تتم صفقة انتقاله إلى الزمالك؟.

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

اختير الحارس محمد الشناوى نجم منتخبنا الوطنى، أفضل حارس مرمى فى مرحلة مجموعات، كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

أجيرى يرفض استبعاد عبد الله السعيد من التشكيل الأساسى

رفض خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إجراء تعديلات فى التشكيل فى مباراة دور الـ16 بالبطولة، بعدما اقترح عليه بعض معاونيه جلوس عبد الله السعيد على دكة البدلاء فى مباراة دور الـ16 على أن يدفع بوليد سليمان أساسيًا، متمسكًا بتثبيت التشكيل حتى يحقق الانسجام والانصهار بين لاعبى الفريق، لاسيما أن المباريات المقبلة لا تحتمل أى مخاطرة حيث سيخرج المهزوم مباشرة من البطولة.

هيدرسفيلد يبلغ الأهلى برفض بيع رمضان صبحى ويرحب بالإعارة

أبلغ مسئولو نادى هيدرسيفيلد نظرائهم فى النادى الأهلى برفض بيع رمضان صبحى فى الوقت الحالى، مرحبين فى الوقت ذاته بمفاوضات تجديد إعارته، بعد انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية شهر يونيو المنقضى.

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جنش يجرى العملية الجراحية فى وتر أكيليس بنجاح

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم أن محمود عبد الرحيم "جنش" غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ.

الزمالك يرحب برحيل خالد بوطيب فى الميركاتو الصيفى

رحب مسئولى نادى الزمالك، برحيل المهاجم الدولى المغربى خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تجدد إصابته فى الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المغربى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

الأهلي يتعادل مع المتحدة سلبيا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف المباراة الودية التي جمعت الأهلي بنظيره المتحدة والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار تحضيرات الفريق الأحمر للمرحلة المقبلة.