شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا تفعل مصر عندما تحقق العلامة الكاملة فى مجموعات الأمم الإفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد فوزه على زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، فى دور المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ 16 حيث سيلتقى بنظيره منتخب جنوب أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة.

تُعد هذه هى المرة الرابعة التى يحقق فيها منتخب مصر، العلامة الكاملة فى دور المجموعات بتاريخ مشاركاته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا فعل المنتخب المصرى فى كأس الأمم الإفريقية عندما حقق العلامة الكاملة فى دور المجموعات..

- كأس الأمم الإفريقية 1974

البداية كانت فى نسخة 1974، عندما حقق المنتخب الوطنى العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز على أوغندا وزامبيا وكوت ديفوار.

اصطدم المنتخب الوطنى بنظيره أوغندا فى الجولة الأولى من دور المجموعات وفاز عليه بهدفين مقابل هدف.

وبعدها واجه منتخب مصر زامبيا وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية بدور المجموعات، واختتمت مباريات "الفراعنة" في دور المجموعات بالفوز على كوت ديفوار بهدفين دون رد.

وفي دور نصف النهائى تلقى المنتخب الوطنى خسارة على يد منتخب "زائير" وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليخوض صاحب البطولات الأفريقية السبعة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

واستطاع المنتخب الوطنى أن يحقق المركز الثالث بعد الفوز على المنتخب الكونغولى برباعية نظيفة.

- كأس الأمم الإفريقية 2000

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة فى دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية خلال نسخة عام 2000، عندما فاز على زامبيا فى الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وفى الجولة الثانية، حقق المنتخب الوطنى الفوز على نظيره السنغالى بهدف دون رد.

واختتم دور المجموعات بالفوز على منتخب بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وودع المنتخب المصرى المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من المنتخب التونسى بهدف دون رد.

- كأس الأمم الإفريقية 2010

أما أخر نسخة حقق خلالها المنتخب الوطنى العلامة الكاملة فى مباريات دور المجموعات فكانت فى كأس الأمم الإفريقية 2010 التى أقيمت فى أنجولا.

كانت البداية قوية بالفوز على نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفى الجولة الثانية من دور المجموعات فازت مصر على موزمبيق بهدفين دون رد.

وأخيرًا حقق المنتخب الوطنى الفوز على بنين بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليحقق العلامة الكاملة 9 نقاط بثلاثة انتصارات.

وفي دور الثمانية، تفوق المنتخب المصرى على الكاميرون بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ثم الفوز على الجزائر فى ربع النهائى بأربعة أهداف دون رد.

وأخيرًا حقق المنتخب المصرى البطولة للمرة السابعة فى تاريخه والثالثة على التوالى فى رقم قياسى لم يحققه أى منتخب أفريقى من قبل، وذلك عندما فاز على منتخب غانا فى المباراة النهائية بهدف دون رد.