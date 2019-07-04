شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير المنتخب الأولمبى يدخل اهتمامات الزمالك لدعم الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم والمنتخب الأولمبى، دائرة اهتمامات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تم عرض اللاعب على مسئولى القلعة البيضاء من قبل نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين.

ويبحث مسئولو الزمالك عن دعم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية ووفقا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض فإن المفاضلة حاليا بين على فوزى الظهير الأيمن لإنبى بجانب بعض الترشيحات الأخرى التى كان آخرها لاعب النجوم خاصة إنه من مواليد 99.

وشارك كريم فؤاد هذا الموسم مع الفريق الأول للنجوم فى أكثر من مباراة ما أدى إلى انضمامه إلى المنتخب الأولمبى الذى يقوده شوقى غريب ما أدى إلى اهتمام مسئولى القلعة البيضاء بشأن ضمه فى حالة موافقة خالد جلال المدير الفنى للفريق حول إتمام الصفقة حيث تم ترك كل الصلاحيات لجلال بشأن تحديد صفقات الموسم الجديد.