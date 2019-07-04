شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال لـ"لاعبى الزمالك ": التزموا بالتعليمات .. إنتم فى نادى بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة اليوم مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش المران المسائى فى معسكر الفريق بقبرص، متحدثا معهم عن أهمية إدراكهم باللعب فى نادى بطولات وإن عليهم أن يكونوا فخورين بذلك.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن المدير الفنى للفريق الأبيض شدد فى حديثه مع اللاعبين أن أمامهم ثلاث مباريات مهمة في الدورى لو تحقق الفوز بها سيحصدون اللقب، متابعا بأن عليهم ضرورة الالتزام بالتعليمات داخل المعسكر من أجل صالح أنفسهم.

ويخوض الزمالك حاليا معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم المقرر لها بعد غد الجمعة.

وضمت قائمة الزمالك فى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف

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في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.