شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالـ" كاف" تقيم ندوة للتحليل الفنى لاداء الحكام بـ" كان 2019 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الأربعاء ندوة للتحليل الفنى وتقييم شامل لأداء الحكام بالدورالأول لبطولة الـ"كان 2019" التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الجاري .

أقيمت ندوة التحليل الفنى بقاعة المحاضرات بفندق الإقامة للحكام المختارين لإدارة منافسات البطولة وحضرها جميع حكام البطولة.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " قد اختار اختار 27 حكما للساحة لإدارة فعاليات البطولة بينهما الثلاثى المصرى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر إلى جانب 30 مساعدًا على رأسهم الثلاثى المصرى تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.

توالى شرح الحالات وعرضها بالفيديو الثلاثى المصرى عصام عبد الفتاح و الموريسشي ليم كي شونج عضوا اللجنة و ايدى ماية مدير إدارة التحكيم بالـ" كاف ".

يذكر أن الدور الأول للبطولة قد شهد ظهور ثلاثى حكام الساحة المصريين المشاركين بالـ" كان " الى جانب الثلاثى المساعدين تحسين ابو السادات ومحمود ابو الرجال واحمد حسام طه .

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية التى تنطلق مساء الجمعة المقبل، حيث جاء جدول المباريات كالتالى..

الجمعة 5 يوليو

المغرب × بنين - السادسة مساء – ستاد السلام

أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – ستاد القاهرة الدولى

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السبت 6 يوليو

نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – ستاد الإسكندرية

مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – ستاد القاهرة الدولى

الأحد 7 يوليو

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – ستاد الإسكندرية

الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – ستاد الدفاع الجوى

الاثنين 8 يوليو

مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – ستاد السويس الجديد

غانا × تونس - التاسعة مساء – ستاد الإسماعيلية