اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 3 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 3 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تدريبات الفريق فى معسكر قبرص بجانب الأمور التى تخص صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.
يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة خلال الوقت الحالى، اجتماعا مع محمد عواد حارس الإسماعيلى، وذلك فى منزل رئيس القلعة البيضاء، من أجل ضمه إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الاجتماع بين رئيس النادى الأبيض وعواد من أجل الحصول على توقيعه على رغبة الانضمام إلى الفريق الأبيض والتفاوض بشكل مكثف مع مسئولى الإسماعيلى حول ضمه خلال الفترة الجارية وأوضح نفس المصدر إن مرتضى منصور تواجد اليوم فى مقر النادى حتى التاسعة والنصف من مساء اليوم لمتابعة سير العمل داخل قلعة ميت عقبة ثم توجه إلى منزله من أجل عقد الاجتماع مع عواد.
سموحة يطلب 3 لاعبين من الزمالك مقابل بيع أبو جبل
طلب مسئولو سموحة، 3 لاعبين من الزمالك مقابل حصول النادى الأبيض على خدمات محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى والمنتخب الوطنى، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة فى ظل بحث النادى الأبيض عن دعم صفوفه بحارس مرمى فى الموسم المقبل بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الزمالك الأساسى مع المنتخب الوطنى والتى جاءت عبارة عن قطع فى وتر أكيلس.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن سموحة طلب الحصول على خدمات الثلاثى عماد السيد ومحمد أشرف روقة ومصطفى محمد لاعبى الفريق الأبيض مقابل انتقال أبو جبل لقلعة ميت عقبة وذلك على أن يكون انتقال ثنائى من بينهم على سبيل البيع النهائى ولاعب واحد على سبيل الإعارة ولكن حتى الآن لم يحسم مسئولو الناديين الشكل النهائى حول إتمام تلك الصفقة.
رزاق سيسيه يوقع رغبة لتمديد إعارته للاتحاد السكندرى
وقع الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم نادى الزمالك المنتهى إعارته للاتحاد السكندرى، رغبة لمسئولى زعيم الثغر من أجل التأكيد على ترحيبه بتجديد إعارته للفريق السكندرى بعد المفاوضات التى دارت معه خلال الفترة الأخيرة.
وأخطر سيسيه، مسئولو الزمالك، فى ظل تأكد صعوبة عودته إلى القلعة البيضاء، برغبته فى البقاء داخل النادى السكندرى فى ظل ارتباطه بعلاقة مميزة مع مسئولى الاتحاد وشعوره بالراحة داخل النادى السكندرى.
مران الزمالك.. تقسيمة لتجربة خطة موقعة قبرص.. واستخدام أحبال مطاطية
بدأ مران نادى الزمالك مساء اليوم، بتدريبات بدنية تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الفريق وجاءت عبارة عن تقويات عن طريق أحبال مطامية، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حاليا فى قبرص.
ويسعى الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة خالد جلال فى استغلال معسكر الإعداد الجارى في قبرص للوصول باللاعبين لأعلى معدل من اللياقة البدنية ويخوض الفريق الأبيض معسكرًا مغلقًا فى قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات، أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم المقرر لها بعد غد الجمعة واختتم الجهاز الفني للزمالك المران بتقسيمة بطول الملعب لتجربة خطة مواجهة بطل كأس قبرص.
شارك مصطفي فتحى، لاعب وسط الزمالك، فى المرا ن المسائي للفريق المقام على ملعب "براكليشا ليماسوس" خلال معسكر الإعداد المغلق فى قبرص، استعدادًا لاستئناف الدورى بعد بطولة أمم أفريقيا.
وقام مصطفى فتحى بالتدريب بالكرة تدريجيًا، بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب، بسبب الجراحة التى أجراها فى الركبة بألمانيا، وانضم اللاعب لمعسكر الفريق المقامة حاليا في قبرص، لتجهيزه للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الاصابة بشكل تام.
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