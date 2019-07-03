منتخب الطائرة يخسر أمام بيلا روسيا في أولى مباريات كأس التحدي الودية

خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة أما منتخب بيلا روسيا بنتيجة ٣/٢ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس التحدي الودية المقامة في سلوفينيا خلال الفترة من 3 وحتى 7 يوليو الجاري. 3 وحتى 7 يوليو الجاري. و جاءت نتيجة الأشواط كالتالى (٢٥/٢١- ١٦/٢٥ - ٢٥/٢٠ - ٢٤/٢٦ - ٩/١٥). ويشارك منتخب مصر في البطولة استعدادا لدورة الالعاب الافريقية المقرر اقامتها في المغرب اغسطس المقبل. وتضم قائمة منتخب مصر 16 لاعبًا وهم: أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وهشام يسري وأحمد عبد العال ومصطفى دبشه ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودي ورشاد شبل وأحمد درنكة وأحمد يوسف ومحمد محسن وعمر نجيب "تايسون" وأحمد سعيد.

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