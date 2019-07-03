الإسماعيلي يكشف حقيقة توقيع محمد عواد للزمالك

كشف نادي الإسماعيلي حقيقة ما يتم تداوله حول أنتقال اللاعب محمد عواد حارس مرمى الفريق، إلى الزمالك خلال موسم الإنتقالات الصيفية.
أكد مصدر مسئول داخل نادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل الوفد أن إدارة نادي الزمالك لم تتقدمبعرض رسمي حتى الآن إلى النادي ، مشيراً إلى ان عواد متبقي في عقده مع النادي موسمين .
وأضاف المصدر أن في حالة توقيع اللاعب بطريقة غير شرعية سوف يحول
وأختتم ان عواد تلقى عدة عروض من داخل مصر وخارجها، لكن دون تواصل أحد مع إدارة النادي حتي الآن.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له في بطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء ببطولة كأس أمم أفريقيا.
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