نائب رئيس برشلونة يستقيل من منصبه

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن جوردى ميسترى نائب رئيس نادى برشلونة قرر الاستقالة من منصبه، بسبب اختلافاتمع مجلس إدارة النادى.
وأجمعت الصحف ماركا، اس، موندو، سبورت، أن نائب رئيس
وشغل ميسترى منصب رئيس النادى من يناير2014، حيث خلف جوزيف ماريا بارتوميو الذي صعد لرئاسة النادي بدلا من ساندرو روسيل.
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