رسميًا.. مانشستر سيتي يستعيد مدافعه من أيندهوفن

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على مواقع التوصل الاجتماعي عن استعادة مدافعه الشاب خوسي أنخيل أنجيلينو من نادي أيندهوفن الهولندي.
ووقع اللاعب انجيلينو صاحب 22 عام على عقد لمدة 4سنوات مقبلة.
وقال أنجيلينو أشعر بسعادة غامرة لانضمامي إلى المان سيتي فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب جوارديولا لقد استمتعت بمشاهدتهم حين كنت في
وأضاف أعتقد أن بإمكاني التطور أكثر كلاعب تحت قيادة بيب جوارديولا وأنا على ثقة كبيرة من أن النادي سوف يتحسن أكثر خلال السنوات القليلة المقبل.
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