ليفربول ينضم لسباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد

دخل نادى ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني داني سيبايوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى ليفربول الإنجليزي دخل فى سباق التعاقد مع اللاعب الإسباني داني سيبايوس للتقاعد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية وخاصة بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا تحت 21عام. الإسباني داني سيبايوس للتقاعد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية وخاصة بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا تحت 21عام. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك عدة أندية تريد التعاقد مع اللاعب ومنهم، ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني وناديه السابق ريال بيتيس الإسباني. وأشار التقرير إلى أن هناك عدة أندية مهتمة باللاعب إلى أن الوجهة الأنسب هي إنجلترا، وهناك ناديين بالفعل مهتمين بالتعاقد معه هما أرسنال وتوتنهام.

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