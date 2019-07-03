دخل نادى ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني داني سيبايوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى ليفربول الإنجليزي دخل فى سباق التعاقد مع اللاعبالإسباني داني سيبايوس للتقاعد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية وخاصة بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا تحت 21عام.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة أندية مهتمة باللاعب إلى أن الوجهة الأنسب هي إنجلترا، وهناك ناديين بالفعل مهتمين بالتعاقد معه هما أرسنال وتوتنهام.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول ينضم لسباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.