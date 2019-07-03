رئيس الزمالك يطمئن على بعثة الفريق في قبرص

حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، علي إجراء اتصال هاتفي ببعثة الفريق الأول لكرة القدم في قبرص، حيث مقر معسكر إعداد الفريق للموسم الحديد، للاطمئنان على جميع الأجواء والترتيبات .

وأجري رئيس الزمالك ، على مدار الايام الماضية أ كثر من اتصال، بأمير مرتضي المشرف علي الكرة بالنادي للاطمئنان منه علي سير المعسكر ، وفقا للبرنامج الزمني الموضوع

من قبل الجهاز الفني

كما فتح مرتضي منصور، خطا من الاتصالات مع خالد جلال المدير الفني ، وايمن حافظ المنسق العام لمتابعة المعسكر ، والاطلاع علي آخر الاستعدادات بالمعسكر قبل بدء مرحلة المباريات الودية الجمعة المقبلة بمواجهة بطل كأس قبرص.