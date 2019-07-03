التعادل السلبي يحسم ودية الأهلي أمام المتحدة

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ودية المتحدة التي أقيمت مساء اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة بالتعادل السلبي بين الفريقين. بدأ الأهلي الشوط الأول بالتشكيل التالي..
علي لطفي في حراسة المرمي أمامه باسم علي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي خط الوسط، هشام محمد وعربيبدر، وفي الأمام، جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو جمال.
ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة على مرمى الفريقين في الوقت الذي دفع فيه لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بعدد من التغييرات في الشوط الثاني، حيث أشرك الجهاز الفني
استمرت أحداث المباراة ساعتين و15 دقيقة بناء علي الاتفاق الذي تم بين الجهازين الفنيين.
يذكر ان الأهلي يطير إلى إسبانيا بعد غد، الجمعة، لخوض معسكره الإعدادي، الذي يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية، متدرجة المستوى، تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.
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