آرسنال يطلب زاها بـ “التقسيط المريح”

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اقترح آرسنال على جاره في العاصمة لندن “كريستال بالاس” الحصول على توقيع الجناح الدولي الإفواري “ويلفريد زاها” في الميركاتو الصيفي الحالي نظير 40 مليون جنيه إسترليني.

لكن المبلغ المقترح من إدارة المدفعجية، أقل بكثير من المبلغ الذي طلبته إدارة كريستال بالاس من مانشستر يونايتد لإعادة اللاعب صاحب الـ 26 إلى ملعب أولد ترافورد.

ويريد فريق المدرب روي هودسون حوالي 80 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع ويلفريد زاها الذي كلف انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد ببداية عام 2013 حوالي 17 مليون إسترليني فقط، عندما كان فيرجسون مديرًا فنيًا للشياطين الحمر.

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والأغرب من العرض المقدم من آرسنال، كانت طريقة التسديد المتقرحة، حيث يريد عملاق شمال لندن تقسيط الـ 40 مليون إسترليني على دُفعات خلال الخمس سنوات القادمة.

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وتفاعل عشاق آرسنال بشكل سلبي مع تلك الأنباء عبر حساباتهم الخاصة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، واعتبروا إدارة النادي باتت متخصصة في إحراجهم أمام عشاق الأندية الأخرى، لا سيما ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد الذين يدفعون أموالاً طائلة لتدعيم صفوفهم منذ سنوات ليست بالقليلة.

وما فعلته إدارة آرسنال مع ويلفريد زاها في عهد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري هذا الصيف، سبق وفعلته مع لاعبين أمثال لويس سواريز وجونزالو هيجوايين في عهد المدرب الفرنسي التاريخي آرسين فينجر، فقد قدمت 40 مليون إسترليني فقط لضم لويس سواريز من ليفربول عام 2014، وبعد أسابيع قليلة انضم الهداف الأوروجوياني بمبلغ 78 مليون إسترليني لصفوف برشلونة.

وقال أحد عشاق آرسنال عبر تويتر بعد رفض كريستال بالاس لمبلغ الـ 40 مليون إسترليني “نحن متخصصون في التصرفات المحرجة، الأمر لا يقتصر على عدم حصولنا على اللاعبين الذين نريدهم، بل أيضًا إتلاف العلاقات مع الشركاء التجاريين”.

وقال مشجع آخر “آرسنال يتعامل بطريقة كلاسيكية مع الميركاتو الصيفي، هذه مزحة أخرى. يجب أن أجرب هذه الطريقة، أمشي في معرض سيارات بورش وأخبرهم أن السيارة تحبني، وأريدها، لكن لا يمكنني أن أدفع سوى 1000 جنيهًا إسترلينيًا”.

ولو كانت إدارة كريستال بالاس وافقت على عرض آرسنال، فإنها ستحصل على ثمانية ملايين جنيه إسترليني فقط في السنة مقابل رحيل النجم الأول للفريق.