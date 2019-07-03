الصين الملاذ الأخير لأسطورة برشلونة ومانشستر سيتي!

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أعلن نادي جوينجداو هوانجهاي متصدر دوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نجاحه في ضم أسطورة برشلونة ومانشستر سيتي ومنتخب كوت دي فوار “يايا توريه”.

صاحب الـ 36 عامًا، لم يخض أي مباراة تنافسية منذ ديسمبر 2018، بعد أن فسخ تعاقده مع العملاق اليوناني “أولمبياكوس”، الذي قضى رفقته ثلاثة أشهر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ومن المتوقع أن يظهر نجم موناكو الأسبق مع فريقه الجديد لأول مرة يوم السبت المقبل، عندما يستضيف تشي جيانج جرين تاون في الدوري الصيني الدرجة الثانية.

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وذكرت تقارير سابقة أن يايا توريه يجري اختبارات مع فريق صيني بعد وقت قصير من تكهنات حول اعتزاله اللعب النهائي في مايو الماضي.

وقال الفائز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات مع مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “كان هناك الكثير من اللغط حول مستقبلي مؤخرًا. أود أن أوضح أنني أعشق كرة القدم وسأبقى لاعبًا لسنوات قادمة”.

وأضاف “أحضر نفسي أيضا للتدريب ولكن لا أفكر حاليا في العمل كمدرب بدوام كامل”.

ويتصدر جوينجداو دوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط مع وصول المسابقة إلى منتصفها. ويصعد الأول والثاني إلى الدوري الصيني الممتاز “سوبر ليج”.