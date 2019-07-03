رسميًا | إشبيلية يُنشط دفاعه بصفقة قياسية من بوردو

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أعلن نادي أشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع جيوليس كوندي من نادي بوردو الفرنسي بعقد طويل الأمد.

وأوضح العملاق الأندلسي أن قلب الدفاع الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا، سيوقع عقدًا مدته خمسة أعوام تنتهي في عام 2024 .

ولم يعلن أشبيلية قيمة الصفقة لوسائل الإعلام، لكن صحف أندلسية ذكرت أن فريق ملعب سانشيز بثخوان سيدفع 25 مليون يورو، حوالي 28 مليون دولار، لتنشيط دفاعه قبل بدء الموسم الجديد.

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وستكون هذه الصفقة القياسية هي الأعلى في تاريخ النادي بعد صفقة المهاجم الكولومبي لويس مورييل الذي انضم مقابل 21 مليون يورو.

المولود في باريس بدأ مسيرته الكروية مع نادي بوردو “ب” عام 2015، ولعب 8 مباريات فور تصعيده من الأكاديمية إلى فريق البدلاء، وفي موسم 2018/2017 صعد للعب مع الفريق الأول 18 مباراة، سجل خلالهم هدفين.

وأثبت اللاعب نفسه خلال الموسم الماضي بالمشاركة في 37 مباراة مع بوردو بالدوري المحلي (الليج آ)، ليحصل على فرصة اللعب بالدوري الإسباني مع أحد أهم الأندية الأوروبية بالسنوات الـ 15 الأخيرة.