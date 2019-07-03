أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، التشكيلة المثالية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر.



وشهدت التشكيلة المثالية سيطرة عربية بتواجد 7 لاعبين من أصل 11، بواقع 4 لاعبين من مصر ولاعبين من الجزائر ومغربي وحيد.



كما شهدت التشكيلة الاحتياطية تواجد 3 لاعبين عرب، بواقع لاعبين من الجزائر ولاعب مغربي.



وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر). - خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي (مصر) ويايا بانانا (الكاميرون) وأشرف حكيمي (المغرب). Advertisements - خط الوسط: رياض محرز وإسماعيل بن ناصر (الجزائر) وأندريا ناريمانانا (بنين). - خط الهجوم: محمد صلاح (مصر) وجوردان أيو (غانا) وساديو ماني (السنغال).



وضمت التشكيلة الاحتياطية كل من، يوسف عطال ويوسف بلايلي (الجزائر) والمهدي بنعطية (المغرب) وأندريه أونانا وأنغويسا زامبوا (الكاميرون) وكارلوس أندريا (مدغشقر) ومبارك واكاسو (غانا) وسيدريك باكامبو. المصدر: الاناضول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العرب يسيطرون على "التشكيلة المثالية" لدور المجموعات في أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.