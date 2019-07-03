رياضة | مدرب الجزائر: مباراة غينيا لم تكن سهلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجزائر: مباراة غينيا لم تكن سهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، أن فريقه بدأ الاستعداد لمواجهة غينيا الأحد المقبل، في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في مصر.

وقال بلماضي في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، على هامش تدريب المنتخب الجزائري: "أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للمرحلة الأصعب في الأدوار الإقصائية، أعلم أن الأمور ليست سهلة بل هذه المباراة من أصعب المباريات".

وأضاف: "منتخب غينيا لديه طموحات عالية ولاعبيه سيحاولون تقديم كل ما لديهم، وهو ما سيصعب المباراة"، معتبراً أن مباريات الفرق الصغيرة دائماً ما تحمل المفاجاة وهو ما يخشى منه.

وأوضح: "الفوز والأداء الذي ظهر في الدور الأول سوف يضعنا تحت ضغوط كبيرة، خاصة وأن الجميع ينظر حالياً للمنتخب الجزائري بحذر، ويجب على اللاعبين الاستمرار في المستوى الذي ظهروا عليه في المباريات الماضية".

ويسعى منتخب الجزائر لاستعادة لقب البطولة الذي توج به مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1990.