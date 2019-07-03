رياضة | الرائد يخطف مدافع الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن خطف نادي الرائد لمحمد ريمان الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن محمد ريمان وقع على عقد لمدة موسمين، بعدما قام بتفعيل بند أحقية التجديد".

وعبر صاحب الـ 22 عامًا عن سعادته البالغة بفريقه الجديد قائلاً "اختياري لنادي الرائد بناءًا على رغبتي في البحث عن فرصة، لم أحصل عليها كاملة في الاتحاد، مؤكدًا على التزامه بالإخلاص لفريقه الجديد.