رياضة | أخبار برشلونة اليوم.. زلزال يضرب البرسا بمقدار 9.5 وميسي يطالب بضم الجناح الطائر والإعلان عن موعد الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم.. زلزال يضرب البرسا بمقدار 9.5 وميسي يطالب بضم الجناح الطائر والإعلان عن موعد الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء الموافق 3/7/2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالنادي الكتالوني.

إليكم أبرز أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 3/7/2019:

بايرن ميونيخ ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني لضم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة كان أخبر وكيل أعمال عثمان ديمبلي بعدم رحيله عن الفريق هذا الصيف لكن مع اقتراب النادي من ضم انطوان جريزمان وإمكانية عودة نيمار دا سيلفا جعل البارسا يغير موقفه من بيع الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أن عثمان ديمبلي أصبح أولوية لنادي بايرن ميونخ في الصيف الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ خرج من سباق التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي وكالوم هودسون أودي من تشيلسي وحكيم زياش من أياكس ونيكولاس بيبي من ليل لأنه يركز على ضم ديمبلي.

ويريد برشلونة 95 مليون يورو من أجل بيع عثمان ديمبلي في الصيف الجاري الذي ضمه البارسا في صيف 2017 مقابل 104 مليون يورو من بوروسيا دورتموند.

العرض الأخير.. برشلونة يُغري باريس بـ 170 مليون يورو ونجم البرسا لضم نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني قدم عرضه الأخير للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، إلى أن الفريق الكتالوني عرض على باريس سان جيرمان 170 مليون يورو بالإضافة إلى كوتينيو أو راكيتيتش أو أومتيتي أو ديمبيلي من أجل ضم نيمار.

ويُصر البرازيلي نيمار على العودة من جديد إلى صفوف البلوجرانا، حيث يري بأن فترته مع الفريق الباريسي قد انتهت فعليًا، مؤكدًا أنه لم يعود مجددًا لباريس.

عاجل| برشلونة يعلن عن موعد صفقته الكبري.. ويبدأ التحرك لضم "المُنقذ"

كشفت تقارير صحفية عالمية، إلى أن إدارة برشلونة ستُعلن الأسبوع المقبل عن انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوفه، بعد أن أنهت كل شيء مع إدارة أتلتيكو مدريد.

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية، إلى أن الأسبوع المقبل سيأتي جريزمان إلى برشلونة، وهذا لا يمنع أبدًا من عودة نيمار إلى صفوف البلوجرانا خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وأضافت :" جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة تولي ملف إعادة نيمار إلى البرسا من جديد، فهو يعمل بقوة على ذلك، فبعد إغلاق صفقة جريزمان، البرسا يُريد نيمار".

وقال مصدر رفيع المستوي في البرسا لـ "ESPN" أنه في حالة نجاحنا في إضافة كوتينيو ضمن صفقة نيمار فأن فرص عودة الأخيرة للبلوجرانا ستكون كبيرة للغاية

بعد جريزمان ونيمار.. ميسي يُطالب برشلونة بضم الجناح الطائر

أكدت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع البرازيلي دانييل ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي انتهي تعاقده مع الفريق الباريسي هذا الموسم.

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ولعب ألفيش في صفوف برشلونة من الفترة 2008 إلى 2018 قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي ومن بعدها إلى صفوف عملاق فرنسا قبل أن ينتهي تعاقد رسميًا مع باريس.

ويسعي ميسي إلى جلب ألفيش من جديد إلى صفوف البرسا، خاصة وأن اللاعب مازال يتمتع بالفنيات والمهارة وااللياقة البدنية العالية، بالإضافة إلى أن الفريق الكتالوني يُعاني في مركز الظهير الأيمن، في ظل تراجع مستوي سيرجو ربروتو وسيميدو القريب من الرحيل.

لاعب برشلونة يوقع رسميا لفريق جديد

وقع لاعب الوسط الإسباني دينيس سواريز اليوم الأربعاء، على عقد انضمامه لسيلتا فيغو رسمياً، بعد تخطيه الفحوصات الطبية اللازمة خلال الساعات الأخيرة.

ووقع اللاعب (25 عاماً) على عقد يربطه بسيلتا لمدة 4 مواسم وسيرتدي القميص رقم 6.

ودفع سيلتا 12.9 مليون يورو للتعاقد مع دينيس قادماً من برشلونة، إضافة لـ3.1 ملايين أخرى على شكل متغيرات.

وينتظر أن يقدم النادي دينيس، الذي سبق واحترف أيضاً في صفوف فياريال وإشبيلية وكذلك آرسنال الإنجليزي، غداً الخميس، في ملعب بلدية بالايدوس.

برشلونة الذي لا يُقهر.. تشكيلة حديدية للبرسا في الموسم الجديد

أشارت التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن برشلونة أغلق رسميًا صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى اقترابه من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن تشكيلة برشلونة في الموسم القادم ستكون تحت مسمي "التشكيلة التي لا تُقهر"، نظرًا لقوة جميع الخطوط لدي الفريق الكتالوني.

وفيما يلي تشكيلة برشلونة المتوقعة في الموسم الجديد 4 - 3 - 3 :-

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرار بيكيه - كليمان لينغليه (أومتيتي) - سيرجي روبرتو (ألفيش)

خط الوسط: راكيتيتش (كوتينيو) - سيرجي بوسكيتش - فرانك دي يونج

خط الهجوم: ميسي - نيمار - جريزمان

صدمة كبري تضرب أرجاء برشلونة وتزلزل عرش بارتوميو

قدم جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، استقالته اليوم الأربعاء، بسبب الخلافات الكبيرة في الفترة الأخيرة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميستري استقال من إدارة النادي الكتالوني، بسبب الخلافات الشائكة مع بارتوميو، بالإضافة إلى بعض الأسباب الشخصية لديه، وأيضًا بسبب التناقضات القوية مع المجلس الرياضي لإدارة برشلونة.

يذكر أن جوردي ميستري هو صاحبة المقول الشهيرة بأن نيمار لن يرحل عن برشلونة بنسبة 200%، وربط البعض استقالة ميستري بقرب قدوم البرازيلي إلى الفريق الكتالوني.