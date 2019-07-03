رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المنتظرة تقترب جدًا و6 نجوم يرحلون عن الملكي وصفقة تبادلية كبري مع الشياطين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المنتظرة تقترب جدًا و6 نجوم يرحلون عن الملكي وصفقة تبادلية كبري مع الشياطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الملكي من ضم بوجبا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- الكشف عن قائمة ريال مدريد في معسكر كندا

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن قائمة ريال مدريد التي سيعتمد عليها زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الجولة التحضيرية للفريق في معسكر كندا.

وأفاد الإعلامي ميلشور رويز عبر أثير محطة كادينا كوبي الإذاعية بأن زيدان سيعتمد على 25 لاعبًا في الجولة التحضيرية للفريق استعدادًا للموسم المقبل على رأسهم الصفقات الجديدة، هازارد وميندي ورودريجو ويوفيتش. وستكون قائمة الملكي في الجولة التحضيرية بكندا كالآتي :-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ولوكا زيدان ولونين وكيلور نافاس.

خط الدفاع: خيسوس فاييخو وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا ومارسيلو وسيرجيو راموس وفيرلاند ميندي ورافائيل فاران وناتشو فرنانديز.

خط الوسط: توني كروس وإيسكو ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو وإبراهيم دياز.

خط الهجوم: كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وإدين هازارد وڤينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز ورودريجو وماريانو دياز وجاريث بيل.

وأشار رويز إلى أنه تم استبعاد 8 لاعبين لأسباب مختلفة منهم 6 لاعبين من المتوقع رحيلهم هذا الصيف وهم : سيرجيو ريجيلون وداني سيبايوس وجيمس رودريجيز وثيو هيرنانديز وراؤول دي توماس وبورخا مايورال، كما حصل الثنائي إيدير ميليتاو وكاسيميرو على قسط من الراحة بعد خوضهما بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

أفادت تقارير صفحية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني حدد الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد كهدف جديد له لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال يرى في بوجبا اللاعب المناسب لدعم وسط فريقه بعد موسم سئ قدمه الفريق.

وذكرت التقارير أن الملكي حسم بالفعل خمس صفقات حتى الآن هم البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيليين إيدر ميليتاو ورودريجو جوس مما سمح لإدارة الميرينجي بالتركيز الكامل حالياً على بوجبا.

وأكدت التقارير أن إدارة المان يونايتد ليست على استعداد للتخلي عن بوجبا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من سفر الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمل بوجبا إلى مانشستر مرتين في الفترة الماضية للتعبير عن رغبة وكيله في الرحيل.

وكشفت التقارير أن بول بوجبا سينضم الجمعة المقبلة لتدريبات مانشستر يونايتد الذي يخطط للسفر بعد يومين إلى أستراليا من أجل التحضير للموسم الجديد ومن المتوقع أن يناقش مستقبله مع النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق.

وأوضحت التقارير أن إدارة ريال مدريد يرغب في إدخال النجم الويلزي جاريث بيل في الصفقة لإقناع مسئولي مانشستر يونايتد بإتمام الصفقة وأشارت التقارير إلى أن إدارة الشياطين الحمر ترغب في الحصول على 170 مليون يورو لإتمام الصفقة.

يذكر أن بوجبا ذو الـ26 عاماً شارك الموسم الماضي في 47 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهم 16 هدف وصنع 11 هدف.

- ريال مدريد يوافق على طلب زيدان

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق اجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي وخوسيه أنخيل سانشيز نائب رئيس النادي لحسن سادس الصفقات المنتظرة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفاد برنامج خوجونيس الإسباني والذي يحظى بمصداقية جيدة بأن زيدان أصر على موقفه في اجتماعه مع كلا من بيريز وسانشيز بضرورة ضم لاعب من الطراز العالمي قبل السفر إلى مونتريال بكندا لبدء معسكر استعدادا للموسم المقبل.

كما أكد برنامج الشيرينجيتو الإسباني أن كلا من بيريز والخبير الاقتصادي للملكي وافقا مبدئياً على طلب زيدان تحديدًا التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وليس باقي الأسماء الأخرى المرشحة ليكون بوجبا سادس صفقات الفريق بما فيهم كريستيان إريكسن نجم توتنهام وساديو ماني نجم ليفربول وأشار البرنامج إلى أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والتفكير.

وأوضح برنامج الشيرنجيتو أن ريال مدريد سيضطر لبيع لاعبين أكثر من المتفق عليهم لتوفير المال اللازم لإتمام الصفقة الأهم لزيدان هذا الصيف.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الغموض مازال مسيطرا حول هوية الصفقة السادسة المنتظرة للميرينجي وجماهيره بعد ضم الخماسي ميليتاو ورودريجو وفيرلاند مندي ولوكا يوفيتش وإدين هازارد مقابل أكثر من 300 مليون يورو.

وذكر البرنامج الإسباني أن بوجبا يعتبر من أكثر الأسماء المُرشحة للانضمام لكتيبة زيدان في البيرنابيو وأنه مهد لهذا الترشيح بالكشف عن رغبته في العمل مع زيدان في فريق واحد وبعدها بأيام قليلة صرح بحاجته للبحث عن تحد جديد، كما أن زيدان رحب أكثر من مرة بفكرة تدريب بوجبا في الملكي.

- ريال مدريد يقترب من ضم بوجبا

إقتربت إدارة ريال مدريد من إنهاء الأتفاق مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد تمسك زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد به وأصر عليه رغم صعوبة إتمام الصفقة.

وأكدت شبكة قنوات "سكاى سبورتس" أن ريال مدريد سيتمم الصفقة بمبلغ 120 مليون جنيه إسترلينى كما يريد عكس طلبات مانشستر يونايتد الإنجليزي والبالغة 160 مليون جنيه إسترلينى.

وأيضاً أكد الإعلامي إدورادو إندا فإن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بوجبا, سوف يكون لاعباً لريال مدريد هذا الأسبوع أو الاسبوع المقبل.

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- 6 نجوم يرحلون عن الملكي

إقترب ريال مدريد من العودة للتدريبات، إستعداداً للموسم الجديد، وتكون العودة للتدريبات دون عدد من اللاعبين الذى قرر زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق رحيلهم.

وكشف الإعلامي الإسباني ميلشور رويز عن 6 أسماء لن يدخلوا مع الريال الجولة التحضيرية وهم: سيرجيو ريجليون، سيبايوس، جيمس رودريجيز، ثيو هرنانديز، راؤول دي توماس، بورخا مايورال.

وإقترب جيمس رودريجز من الإنتقال لفريق نابولى الإيطالى وأيضاً ثيو هيرنانديز لنادى ميلان الإيطالى وسيباوس من إشبيليه الإسبانى ومايورال إلى ليفانتى وراؤول دى توماس إلى بنفيكا.

ويذكر أن ريال مدريد تعاقد مع كل من إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو لاعب بنفيكا وميندى من ليون.

- تطور مفاجئ في قرار الملكي بشأن بيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد يتخذ قراراه بتجديد الثقة مع الويلزي الدولي جاريث بيل بناءاً على رغبة اللاعب في عدم الرحيل ومواصلة مسيرته في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل يتشبث بنهاية لا يستحقها حيثُ يقول اللاعب من خلال وكيل أعماله جوناثان بارنيت، أنه يملك عقدًا يمتد لـ3 سنوات أخرى وأن رغبته هي الاستمرار.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بيل من حقه الشرعي البقاء وأنه لم يُجبر أحد في ريال مدريد على تجديد عقده عام 2016 بعد أداء قوي قدمه اللاعب في صفوف الميرينجي خلال تلك الفترة.

وقالت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يستطيع تخيل مدريد دون وجود جاريث بيل خاصةً بعد وصول الويلزي إيدين هازارد وفي نفس الوقت مسيرة بيل كانت رائعة رغم إصاباته الكثيرة.

- وكيل بوجبا يستنجد باليوفنتوس للضغط على مدريد

قام الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتواصل مع يوفنتوس الإيطالي لرفع قيمة التعاقد مع اللاعب، كحيله منه للضغط على ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع اللاعب بالميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "آس الإسبانية" إن وكيل اللاعب يرغب في إنهاء الصفقة لصالح الفريق الإسباني، ولكن برقم قوي يتيح لليونايتد، فرصة التساهل في عملية بيعه.

وتابعت الصحيفة، أن بوجبا، لم يعد بعد إلى التدريبات الجماعية لمانشستر يونايتد، بعد أن منحه النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق أياما إضافية للراحة، لشعوره بالإجهاد بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا «يورو 2020» هذا الصيف.

وكان يونايتد، أعلن عن عدم نيته بالتفريط في خدمات بوجبا، لسعيه الحفاظ على نجومه من أجل العودة للمنافسة على الألقاب.

- ليفربول يطلب صفقة من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء عن دخول ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد، إن ليفربول ينافس ارسنال وتوتنهام على ضم داني سيبايوس من الريال في الصيف الجاري.

وتابعت الصحيفة أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لا يريد استمرار داني سيبايوس بالرغم من موهبته العالية لكنه لا يناسب خططه في الريال بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيبايوس يملك عروض من الكالتشيو والبوندزليجا لكنه البريميرليج وجهته الأقرب في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن أوناي إيمري، مدرب ارسنال طلب من الجانرز التعاقد مع سيبايوس من ريال مدريد لتدعيم صفوف الفريق.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول يريد سيبايوس بصورة نهائية من ريال مدريد دون وجود خيار إعادة الشراء في عقد الطرفين الذي يريده النادي الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول يرى بأن سيبايوس مناسب لتشكيلة الريدز في ظل عدم تقديم الغيني نابي كيتا المستوى المرجو منه منذ قدومه في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام هو الأقرب لضم سيبايوس لعلاقة الناديين الجيدة في الفترة الماضية ورغبة ماوريسيو بوكتينيو في ضمه.

وصرح سيبايوس بأنه يريد الاستمرار في ريال مدريد لكن دون الجلوس على مقاعد الاحتياط بعد تألقه في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما التي فازت بها إسبانيا.

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