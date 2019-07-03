رياضة | الجبلاية تعين جمال علي مديرا فنيا للكرة الشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعين جمال علي مديرا فنيا للكرة الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تعيين الدكتور جمال محمد على المدير الفنى السابق لنادي بترول أسيوط مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، ومعه أحمد عبد الرازق المدير الفنى السابق لنفس المنتخب في منصب المدرب العام، خلال الفترة المقبلة.
كما قرر المجلس أيضا تعيين مصطفى لطفى مدربا مساعدا لمنتخب الشاطئية، ومديرا إداريًا للفريق، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.
ويتولى خالد لطيف ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف الإشراف على كرة القدم الشاطئية وكرة الصالات.
وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، المركز الثالث في البطولة الإفريقية التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر الماضى.