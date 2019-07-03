رياضة | الجبلاية تعين جمال علي مديرا فنيا للكرة الشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعين جمال علي مديرا فنيا للكرة الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تعيين الدكتور جمال محمد على المدير الفنى السابق لنادي بترول أسيوط مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، ومعه أحمد عبد الرازق المدير الفنى السابق لنفس المنتخب في منصب المدرب العام، خلال الفترة المقبلة.

كما قرر المجلس أيضا تعيين مصطفى لطفى مدربا مساعدا لمنتخب الشاطئية، ومديرا إداريًا للفريق، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.