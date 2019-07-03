رياضة | تفاصيل صفقة انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خبر ضم الموهبة البرتغالية جواو فيليكس قادماً من بنفيكا وذلك في إطار تدعيم الفريق للموسم الجديد.

وقال النادي الاسباني عبر موقعه على الإنترنت: "تم الاتفاق مع بنفيكا لانتقال جواو فيليكس الى أتلتيكو مدريد، المهاجم البرتغالي وقع مع نادينا للمواسم السبعة القادمة".

Advertisements

وكلفت صفقة نقل اللاعب جواو فيليكس خزينة أتليتكو مدريد مبلغ 138 مليون يورو، حيثُ تم دفع 120 مليون يورو وهي قيمة الصفقة بجانب 6 ملاين يورو كمتغيرات و12 مليون يورو لوكيل أعمال اللاعب.

ويجيد فيليكس "19 عاماً" اللعب في مركز المهاجم وأيضاً كجناح أيمن وسبق له اللعب في بورتو ودراجون وانضم لناشئي بنفيكا في 2017 وتدرج في الفئات السنية هناك.

ولعب فيليكس خلال مسيرته مع الأندية 87 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 34 هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة وذلك حسب موقع ترانسفير ماركت.