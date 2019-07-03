رياضة | مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في قبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، علي إجراء اتصال هاتفي ببعثة الفريق الاول لكرة القدم في قبرص ، حيث مقر معسكر اعداد الفريق للموسم الحديد ، للاطمئنان على جميع الأجواء والترتيبات .



وأجري رئيس الزمالك ، على مدار الايام الماضية أ كثر من أتصال ، بأمير مرتضي المشرف علي الكرة بالنادي للاطمئنان منه علي سير المعسكر ، وفقا للبرنامج الزمني الموضوع من قبل الجهاز الفني.

كما فتح مرتضي منصور ، خطا من الاتصالات مع خالد جلال المدير الفني ، وأيمن حافظ المنسق العام لمتابعة المعسكر ، والاطلاع علي اخر الاستعدادات بالمعسكر قبل بدء مرحلة المباريات الودية الجمعة المقبلة بمواجهة بطل كأس قبرص.