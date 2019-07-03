رياضة | صحيفة سعودية تكشف تفاصيل القيمة المالية لصفقة خبراني الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سعودية تكشف تفاصيل القيمة المالية لصفقة خبراني الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تفاصيل القيمة المالية لصفقة انتقال محمد خبراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قادمًا من صفوف القادسية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الصفقة كلفت خزينة الراقي السعودي مبلغ 15 مليون ريال، بحيث يحصل نادي القادسية على مبلغ 8 ملايين ريال، يتم دفعها على دفعتين، أولهما 6 ملايين تسلمتها إدارة النادي بالفعل، وثانيهما مليوني ريال تحصل عليهما بعد شهرين من الآن.

بينما حصل خبراني على مقدم عقد، دون الإعلان عن قيمته، وسوف يتسلم اللاعب 150 ألف ريال كراتب شهري، خلال مواسمه الأربعة مع الفريق بإجمالي 7 ملايين و200 ألف ريال.