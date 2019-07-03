رياضة | لجنة اكتشاف مواهب الأهلي تضع آليات العمل الخاصة

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عقدت لجنة اكتشاف المواهب بالنشاط الرياضي بالنادي الأهلي اجتماعًا هامًا عصر اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة بناء على توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الخاصة بتطوير أوجه العمل والتنقيب عن العناصر المميزة.

وترأس رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، اللجنة التي ضمت كلا من طاهر رجب ومحمد السلعوة، وشريف علي، و د.وجيه حمدي، وممدوح إسماعيل، وفوزي فضالي، وعبدالله خليفة.