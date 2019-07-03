رياضة | محمد الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر كافضل حارس في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.‬

‫وجاء اختيار كاف لحارس مرمى الفراعنة بعدما قاد منتخب مصر للصعود لدور الستة عشر من البطولة بالفوز في ٣ مباريات متتالية ودون تلقي أي هدف.‬

‫وكتب كاف عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"حائط منيع تصدى لكل هجمات الخصوم في الثلاث مباريات الأولى مع منتخب ⁧‫#الفراعنة‬⁩ ".‬

‫وأضاف "‬‫⁦‪ @Melshenawy‬⁩هو أفضل حارس في مرحلة دور المجموعات من ⁦‪#TotalAFCON2019‬⁩".‬