رياضة | مران المنتخب.. تدريبات منفردة لـ"مروان محسن" وكوكا يواصل التدريبات العلاجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران المنتخب.. تدريبات منفردة لـ"مروان محسن" وكوكا يواصل التدريبات العلاجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى مروان محسن لاعب المنتخب الوطني اليوم تدريبات منفردة بعد شعوره بالإجهاد في أعقاب مباراة أوغندا ، فيما يواصل أحمد حسن "كوكا" تدريباته العلاجية إثر إصابته بكدمة قوية في الكاحل.

بينما أدى باقي لاعبي المنتخب الوطني تدريباتهم الجماعية اليوم تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.