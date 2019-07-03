رياضة | بلماضي أفضل مدرب بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي أفضل مدرب بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف"، عن اختيار جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائرى كأفضل مدرب خلال منافسات دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية 2019 .

وأشاد كاف بالمستويات الفنية والبدنية التى قدمها المنتخب الجزائرى تحت قيادة مدربه جمال بلماضى خلال منافسات الدور الأول ، مشيرا الى ان بلماضى نجح فى خطف كل الأنظار إليه حتى الآن بمنافسات الكان.

وكان المنتخب الجزائرى نجح فى تحقيق الفوز فى مبارياته الثلاث بدور المجموعات على حساب كل من كينيا والسنغال وتنزانيا وهو ما أدى إلى وضعه ضمن المنتخبات المرشحة بقى لحصد اللقب الإفريقى الكبير.