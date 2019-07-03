رياضة | مفاجأة.. مدريد لم يخرج من سباق التعاقد مع نيمار.. والكشف عن تفاصيل تعاقده مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدريد لم يخرج من سباق التعاقد مع نيمار.. والكشف عن تفاصيل تعاقده مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لإنهاء صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وإعادته للكامب نو خلال الصيف الجاري.

وأعلنت إذاعة "Sin Concesiones" أن ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، لم يخرج من سباق المنافسة للتعاقد مع اللاعب، ولكنه ينتظر موافقته لبدء التفاوض مع ناديه.

وكشفت الإذاعة عن تفاصيل عقد نيمار المنتظر مع برشلونة والذي جاء كالتالي:-

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سيخفض راتبه من 36 مليون يورو لـ 22 مليون يورو، و16 مليون راتب ثابت و6 مليون متغيرات.

سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات.

️ ستكون قيمة شرطه الجزائي 500 مليون يورو.

وكان نيمار خرج من برشلونة، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قدر ثمنها بمبلغ 220 مليون يورو.