رياضة | خاص.. الأهلي يكشف موقف حسين السيد مع الفريق في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يكشف موقف حسين السيد مع الفريق في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر في الموسم المقبل.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"حسين لديه عدة عروض، للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والجهاز الفني لم يحسم موقفه سواء بالبقاء أو الموافقة على هذه العروض".
وأضاف "خلال الأيام القليلة المقبلة سنحسم موقف اللاعب، بناء على رأي الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي".
وكان اللاعب قد عاد لصفوف الأهلي وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته مع فريق الاتفاق السعودي والتي استمرت لمدة موسم ونصف.