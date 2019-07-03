رياضة | خاص.. الأهلي يكشف موقف حسين السيد مع الفريق في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يكشف موقف حسين السيد مع الفريق في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"حسين لديه عدة عروض، للرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والجهاز الفني لم يحسم موقفه سواء بالبقاء أو الموافقة على هذه العروض".