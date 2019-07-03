رياضة | غربال يدير مواجهة السنغال وأوغندا تحكيميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غربال يدير مواجهة السنغال وأوغندا تحكيميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف "، عن تعيين الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباراة أوغندا والسنغال، بدور الستة عشر لمسابقة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يعاون الجزائرى غربال فى إدارة مباراة أوغندا والسنغال كلا من عبد الحق اتشيالي و مكران غوري حكام مساعدين وأمين عمر حكما رابعا.

ويلتقي السنغال أوغندا، في السادسة مساء يوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.