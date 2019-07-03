رياضة | مدرب نيجيريا لـ "الخليج 365 الرياضي": نستعد بقوة لمواجهة الكاميرون.. ولا نفكر فى إمكانية مواجهة مصر الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا لـ "الخليج 365 الرياضي": نستعد بقوة لمواجهة الكاميرون.. ولا نفكر فى إمكانية مواجهة مصر الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل الطرابلسي المدرب العام لمنتخب نيجيريا، أن منتخب النسور مستعد تمامًا لمواجهة منتخب الكاميرون فى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

زقال الطرابلسي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" مواجهة الكاميرون ستكون صعبة وكما نقول دائمًا سيكون لقاء من العيار الثقيل، نعرف منتخب الكاميرون جيدًا لعبنا ضدهم فى تصفيات كأس العالم وهم أيضاً يعرفوا منتخبنا".

Advertisements

وأضاف :" فريق الكاميرون من طراز عالى وبطل إفريقيا، لكننا نعرف نجومه جيدًا ونعرف إمكانياتهم وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونقدم مردود طيب خلال المباراة ونصعد للدور القادم".

وتابع :" البطولة حتى الآن ممتازة جدًا من حيث التنظيم ويوجد بها مفاجآت ومنتخبات إستطاعت أن تثبت نفسها كما رأينا منتخبي مدغشقر وأوغندا حتى الآن حتى منتخب الكونغو الديمقراطية قادم من بعيد ".

وعن إحتمال مواجهة منتخب مصر فى دور الـ 8 فى حال صعود نيجيريا على حساب الكاميرون وصعود مصر على حساب جنوب إفريقيا قال :" الأن نفكر فى مواجهة الكاميرون فقط ".