رياضة | إندهاشات مش فنيات.. النني الجديد "كاشف الملعب كله"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندهاشات مش فنيات.. النني الجديد "كاشف الملعب كله"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إندهاشات مش فنيات سلسلة يقدمها لكم "الخليج 365 الرياضي" خلال مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا لنعيش معًا الأحداث الغريبة التي تشهدها الساحرة المستديرة.

ساعات فقط تفصلنا عن بدء البطولة وإذا كانت متابع جيد للتلفاز وإذا كنت لا تمل من الفواصل الإعلانية فأهلًا بك في عالم المنتخب المصري، والذي ظهر فيه أكثر من لاعب لتأدية رسالة معينة مطالبًا فيها الجماهير بدعمه ومساندته.

ومن هنا أختلف كل لاعب في الرسالة التي قدمها لمئة مليون مصري، حتى وصلنا إلى محمد النني الذي شارك في إعلان لأحد الشركات الغذائية تحت الشعار الشهير "إندهاشات قد تصب في مصلحة المنتخب"، وظهر النني مع زميله مروان محسن في شخصية ترى من جميع الأتجاهات وعبارته الشهيرة "النني الجديد بيشوف 360..عشان يكشف الملعب كله".

وبعدما أنتهت منافسات الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر حتى 19 يوليو الجاري، نجح لاعب الفراعنة في إقناع الجماهير بأنه كشف الملعب بأكمله وحجز مقعد من بين اللاعبين الأكثر دقة في التمرير بنسبة 90.8 %.

وتناول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تلك الخبر بسخرية شديدة نظرًا لأعتراضهم عن الدور الذي لا يؤديه اللاعب داخل أرض الميدان، وأيضًا بسبب المستوى المنخفض الذي يعيشه اللاعب مع منتخب بلاده في تلك البطولة والمقامة في بلاد النيل.

ولكن إذا كنت من محبي اللاعب وطريقته في الملعب أم لا فلا شك أن النني نجح في كسب ثقة أكثر من مدرب أجنبي على مستوى الأندية أو مع المنتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ومع المدير الفني الحالي خافيير أجيير وذلك يؤكد المهارات الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب ودوره الفعال داخل أرض الميدان.

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ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

اللاعبون الاكثر دقة في التمريرات :

بادو نداي - السنغال ٩٥.٣ %

ميشيل نجادجيو - الكاميرون ٩٢.٥ %

محمد النني ٩٠.٨ %

بوهلي مكوانازي - جنوب افريقيا ٩٠.٤ %