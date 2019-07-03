رياضة | عاجل.. عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية ضخمة على نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية ضخمة على نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غرامة مالية ضخمة على صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر وذلك بسبب مغادرته لمباراة فريقه الودية اليوم أمام المتحدة في الشوط الثاني.

وقام عبد الحفيظ بتوقيع عقوبة مالية قدرها ٢٠٠ ألف جنيه على اللاعب، لمغادرته المباراة قبل نهايتها ذون الحصول على إذن.

وكان الأهلي قد خاص مباراة ودية اليوم على ملعب مختار التتش أمام فريقه المتحدة قسمت على ٤ أشواط وانتهت على واقع التعادل السلبي في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا يوم الجمعة لإقامة معسكر تدريبي يتخلله بعض المباريات الودية بهدف تنفيذ فكر ورؤية الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي بشكل عملي.