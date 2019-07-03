اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر في كأس الأمم الإفريقية can 2019

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بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا لايف في قمة كروية جديدة ببطولة أمم إفريقيا 2019 يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره منتخب غينيا في مباراة قوية في التاسعة مساءا الأحد 7 يوليو 2019 على ملعب الدفاع الجوي في لقاء هام ومثير بالكان الإفريقي يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا بث مباشر yalla shoot.

موعد مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة:

كورة ستار مشاهدة مباراة الجزائر وغينيا اليوم بث مباشر في أمم إفريقيا، حيث تقام مباراة الجزائر ضد غينيا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات الأحد 7 يوليو وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية ماكس، بالإضافة لقناة تايم سبورت.

تشكيل الجزائر وغينيا المتوقع:

استقر المدرب الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد غينيا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩.

والتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، ورامي بن سبعيني، وجمال بلعمري، عيسى مندي.

خط الوسط: عدلان قديورة، اسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، رياض محرز.

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خط الهجوم: بغداد بونجاح، ويوسف البلايلي.

على الجانب الأخر لن يغير مدرب منتخب غينيا طريقته المعتادة وسيلعب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي كيتا

الدفاع: ميكايل ديريستام – إرنست سيكا – جوليان جانفيير – إسياجا سيلا

الوسط: مادي كامارا – أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – إبراهيما تراوري – نابي كيتا

الهجوم: سوري كابا

مشوار الفريقين في بطولة كأس الأمم الإفريقية can 2019 :

نجح منتخب الجزائر في التأهل كمتصدر لمجموعته بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات في البطولة على حساب كينيا والسنغال وتنزانيا، بينما تأهل منتخب غينيا كثالث المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعدما تعادل مع مدغشقر وفاز على بوروندي وخسر أمام نيجيريا كورة أون لاين مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا في تغطية مباشر عبر bein sport max hd.