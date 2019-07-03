مانشستر سيتي يستعيد أنجلينو مجددًا

قال مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء إنه تعاقد مع الظهير الأيسر أنجلينو من آيندهوفن بعد عام من بيعه للنادي الهولندي.

ووقع المدافع الإسباني البالغ من العمر 22 عاما عقدا لأربع سنوات ليبقى مع سيتي حتى 2023.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي دفع 5.3 مليون جنيه إسترليني (6.67 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي لاستعادة جهود اللاعب.

وقال أنجلينو في بيان "أشعر بسعادة غامرة لعودتي إلى سيتي الذي يقدم كرة قدم رائعة مع المدرب بيب جوارديولا. مشاهدة الفريق متعة في حد ذاتها".

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وأضاف "قدم سيتي خلال الموسمين الأخيرين عروضا مذهلة. أشعر بحماس للعودة لصفوفه للمساهمة في تحقيق المزيد من النجاح للنادي".

ولم يشارك أنجلينو في أي مباراة في الفترة الأولى التي أمضاها في سيتي لكنه شارك في أكثر من 40 مباراة مع آيندهوفن.

يأتي توقيع أنجلينو عقب إعلان سيتي عن سداد 70 مليون يورو (78.96 مليون دولار) لصالح أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي لضم لاعب الوسط المدافع رودري من النادي الإسباني.

وسيحل سيتي ضيفا على وست هام يونايتد في مستهل الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز في العاشر من أغسطس/ آب المقبل.