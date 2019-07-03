جواو فيليكس يرث جريزمان حيا

فجر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بعد دقائق قليلة من إعلانه التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس قادما من بنفيكا البرتغالي.

النادي الإسباني تعاقد مع فيليكس في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 126 مليون يورو بعقد يمتد لـ7 سنوات وينتهي في 2026 المقبل.

وكشف نادي العاصمة الإسبانية عن القميص الذي سيحصل عليه النجم البرتغالي الصاعد في الموسم المقبل مع الفريق.

وأكد "الروخيبلانكوس" أن اللاعب سيحصل على القميص رقم 7 في الموسم المقبل، وهو القميص الذي يرتديه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الموسم الحالي.

يأتي ذلك بعد إعلان النجم الفرنسي رحيله عن فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب نهاية الموسم الماضي.