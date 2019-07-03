صافرة أنجولية لإدارة مباراة المغرب وبنين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، أسماء حكام مباراة المغرب وبنين المقرر إقامتها بعد غد الجمعة، فى أولى مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بمصر.

ويدير الأنجولى هيلدر مارتينيز المباراة ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس وبيرهى تيسفيورجيس والسنغالى ماجيت نداى حكما رابعا.

وكان المنتخب المغربي احتل صدارة المجموعة الرابعة، التى خاضت مبارياتها بإستاد السلام، برصيد تسع نقاط بعد فوزه في مبارياته الثلاث على نامبيبا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا بهدف مقابل للاشئ.

في المقابل، احتل منتخب بنين المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، بعد تعادله فى اللقاءات الثلاث أمام غانا 2 / 2 وأمام غينيا بيساو والكاميرون بدون أهداف.

ويسعى المنتخب المغربي للفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمرة الثانية بعدما حصد اللقب في عام 1976.