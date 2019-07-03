خاشانوف يواجه باوتيستا في ثالث أدوار ويمبلدون

أقصى الروسي كارين خاشانوف، اليوم الأربعاء، منافسه الإسباني فيليسيانو لوبيز من ثان أدوار بطولة ويمبلدون للتنس في بريطانيا.

واحتاج خاشانوف إلى ساعتين و44 دقيقة كي يتخلص من عقبة اللاعب الإسباني حيث خسر المجموعة الأولى 4-6 قبل أن يحسم المجموعات الثلاث التالية لصالحه بنتائج 6-4 و7-5 و6-4.

ويلتقي اللاعب الروسي في الدور الثالث، مع إسباني آخر هو روبرتو باوتيستا الذي تأهل لذلك الدور على حساب البلجيكي ستيف دارسيس بنتائج 6-3 و6-4 و4-2 و30-0 قبل الانسحاب.