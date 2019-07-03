اتحاد جدة يكسر الشرط الجزائي للعبود مع الاتفاق

اقتربت إدارة اتحاد جدة السعودي من الإعلان عن انضمام لاعب الاتفاق، عبد الرحمن العبود، لصفوف العميد بعد أن قررت دفع الشرط الجزائي الخاص به والبالغ حوالي 10 ملايين ريال، لإتمام الصفقة.

اللاعب سيوقع عقده مع اتحاد جدة، غدًا الخميس، بعد اجتيازه الفحص الطبي، وسيتم بعدها التوقيع الرسمي مع اللاعب وإعلان الصفقة للجماهير.

ورفضت إدارة الاتفاق في السابق، عدة عروض من أندية ترغب في ضم اللاعب، ورفضت 3 عروض اتحادية لضم العبود، لتستقر إدارة الحائلي بعدها على كسر الشرط الجزائي الخاص باللاعب بعد الاتفاق معه.

وفي سياق آخر، جدد نادي الاتفاق عقد اللاعب حامد الغامدي وذلك حتى عام 2024 لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وحضر مراسم التوقيع التي جرت بالنادي رئيس مجلس إدارة الاتفاق خالد الدبل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة نادي الاتفاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم في سلوفينيا.

ويقام المعسكر الاتفاقي التحضيري الذي يسبق دخول غمار دوري المحترفين، خلال الفترة ما بين 15 يوليو / تموز الجاري وحتى 5 أغسطس / آب المقبل وذلك في مدينة ماريبور السلوفينية.