معز حسن: سنقدم مباراة قوية أمام غانا

شدد معز حسن حارس مرمى منتخب تونس، على أهمية تأهل نسور قرطاج لثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا.
وقال معز في تصريحات متلفزة "ليس هناك ما يجعلنا نشعر بالخجل، المهم أننا تأهلنا إلى الدور الثاني".
وأضاف "صحيح أننا لم نظهر بشكل جيد أمام موريتانيا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي رغم قوة الخصم في الهجمات المرتدة، لكننا سنواصل المشوار في البطولة".
وتابع الحارس التونسي "سنقدم مباراة قوية أمام غانا في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا".
وصعد منتخب تونس إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا في الدور الأول.
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