طلب مسؤولو نادي سموحة الحصول على ثلاثي الزمالك عماد السيد ومحمد أشرف روقة ومصطفى محمد نظير الموافقة على انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى والمنتخب إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يسعى النادي الأبيض لتدعيم صفوفه بحارس مرمى فى الموسم المقبل بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الزمالك الأساسى مع المنتخب الوطنى بقطع فى وتر أكيلس. وطلب سموحة أن يكوت انتقال ثنائى من اللاعبين على سبيل البيع النهائى ولاعب واحد على سبيل الإعارة و حتى الآن لم يحسم الناديان الشكل النهائى حول إتمام تلك الصفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يحدد شروط التخلي عن أبوجبل للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.