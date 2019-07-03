الرائد السعودي يحسم صفقة نجم منتخب الكاميرون

نجحت إدارة نادي الرائد السعودي في حسم التعاقد مع أرناود دجوم لاعب نادي هارتس الأسكتلندي ومنتخب الكاميرون خلال الصيف الجاري. تقارير صحفية كشفت عن توقيع الرائد مع أرناود دجوم للانضمام للفريق في الموسم المقبل. اللاعب سيمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمدة موسمين. حيث ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد انتهاء مشوار منتخبه في بطولة أمم أفريقيا. وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019، في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

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