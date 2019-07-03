شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الإعلام الرياضي» يختتم برنامج «الفنون الصحفية» في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

أنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم (الأربعاء) في مدينة حائل برنامجه التدريبي «الفنون الصحفية» والتابع لمسار الصحافة ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، والتي عقدت لمدة 3 أيام بدءاً من يوم الاثنين الماضي.

وشهد البرنامج، الذي حضره أكثر من 40 متدرباً، تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين الذين تعرفوا على أهم وأبرز المهارات اللازمة لصناعة المادة الصحفية، ككتابة الأخبار الصحفية، والتقارير، والتحقيقات، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية، إضافة إلى العديد من التطبيقات العملية على أرض الواقع لضمان الاستفادة الكاملة من المحتوى الخاص بهذا البرنامج.

وتحدث المحاضر الدكتور أسامة السعيد خلال البرنامج عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق وغير من أشكال الفنون الصحفية) كما تحدث السعيد عن صناعة المحتوى الرقمي والضوابط التحريرية والأخطاء الشائعة في الإعلام وأخلاقيات المهنة.

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وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية، حيث أقام الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي 8 برامج تدريبية خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق المملكة من أصل 60 برنامجاً تدريبياً ستقام خلال الفترة القادمة.

وفي الختام، سلم مدير مكتب هيئة الرياضة بحائل عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراشد، المشاركين في هذا البرنامج الشهادات المعتمدة الخاصة بهم، ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.

في الوقت ذاته، دعا الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جميع الإعلاميين في منطقة القصيم إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج التدريبي «أدوات المراسل الميداني» والمزمع إقامته الاثنين القادم، وذلك عبر الرابط التالي: https://ssmfksa.com/courses.

يذكر أن هذه البرامج تم تخصيصها لكافة الإعلاميين الرياضيين في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية، وتأتي ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.