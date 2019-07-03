شكرا لقرائتكم كأس مصر مهدد بالإلغاء بعد طلب أجيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اتحاد الكرة أزمة بسبب مباريات كأس مصر المقرر لها الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر بعد رفض المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب إلغاء معسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر المقبل، حيث تقام الأجندة الدولية الخاصة بتوقفات ومعسكرات منتخب مصر فى الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل وهى الفترة التى تقام فيها مباريات قبل النهائى ونهائى كأس مصر.

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن أى تأجيلات فى مواعيد كأس مصر يعنى إلغاء المسابقة عن الموسم الجارى 2018 – 2019.

تابع مصدر مسئول لـ "الخليج 365" هناك عدة مقترحات لإقامة كأس مصر فى مواعيده المحددة مسبقاً وهى ضم المنتخب لوجوه جديدة خلال معسكر سبتمبر خاصة أن الدور قبل النهائى سيقام يوم 5 سبتمبر وفى حالة تأهل الأهلى أو بيراميدز والزمالك سيتم المطالبة بإراحة لاعبيهم من معسكر سبتمبر، خاصة أن باقى الفرق المتأهلة للدور قبل النهائى وهى بتروجت وحرس الحدود والمقاصة والاتحاد السكندرى لا يتواجد منه لاعبين دوليين، ونفس الأمر للمنتخب الأوليمبى الذى سيدخل معسكر مغلق فى سبتمبر وسيتم التنسيق لاختيار لاعبين دون الفرق المشاركة فى كأس مصر.

يبحث اتحاد الكرة خلال الساعات الجارية عن مخرج لأزمة تأجيل مباريات كأس مصر بعد رفض المكسيكى خافيير أجيرى إلغاء معسكر سبتمبر المقبل بداعى خوضه لأكثر من مباراة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بمصر حتى 19 يوليو، وتمسكه بمعسكر سبتمبر وطلب خوض ودية لاختبار عدد من الوجود الجديدة وضمهم للمنتخب فى الفترة المقبلة استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 المقر إقامتها بقطر حتى الآن.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد دور الـ8 حتى نهائى كأس مصر كالأتى:

1 سبتمبر

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الفائز من لقاء الأهلى وبيراميدز مع حرس الحدود

الزمالك ومصر المقاصة

5 سبتمبر

الفائز من الزمالك والمقاصة مع الاتحاد السكندري

الفائز من الأهلى وبيراميدز وحرس الحدود ضد بتروجت

9 سبتمبر

نهائى كأس مصر.